Ein Abend für Togo am Samstag in Waldstetten

Seit über 30 Jahren trägt der Verein „Hilfe für Togo“ mit Spenden und Benefizveranstaltungen dazu bei, die Lebensverhältnisse in dem afrikanischen Land zu verbessern und Fluchtursachen zu reduzieren. Eine wichtige Säule für die Aktivitäten des Vereins ist das Togo-​Winterfest am Samstag, 19 Uhr, in der Stuifenhalle in Waldstetten.

Freitag, 05. Januar 2024

Franz Graser

Neben den Spenden (von Privatpersonen ebenso wie von anderen Vereinen, Firmen, Kommunen und vom Landkreis) sind auch Benefiz-​Veranstaltungen wie das Togo-​Winterfest eine wichtige Säule für die Finanzierung. Dank der aktiven Mitwirkung der Big Band „more fun“ und dem Engagement des Tanzkreises Wißgoldingen wird traditionell am ersten Samstag im Neuen Jahr ein sehr unterhaltsames Programm geboten, das sich aus der Show und den Tanzrunden fürs Publikum zusammen setzt. Mit diesem bewährten Konzept geht die Veranstaltung auch am Samstag, 6. Januar, ab 19 Uhr in der Stuifenhalle in Waldstetten wieder über die Bühne.





Mehr über den Verein „Hilfe für Togo“ sowie über das traditionelle Togo-​Winterfest finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Alles begann damit, dass Landwirtschaftsmeister und Schlatthofbauer Anton Weber seinerzeit eingeladen wurde, mit einer Delegation das Land Togo zu besuchen. Weil bei ihm und seiner Gattin die Bereitschaft zum sozialen Engagement einher geht mit einem ausgeprägten Pragmatismus erkannten die Webers schnell, dass gezielte überschaubare Projekte vor Ort den Menschen die Chance bieten, in ihrer Heimat zu bleiben und dort ein gutes Leben zu führen. Weitere Mitstreiter kamen hinzu, und die Hilfe für Togo e.V. hat längst bei der Regierung des Landes einen exzellenten Namen.

