Gschwender Eiskeller: Winterquartier für Fledermäuse

Der Gschwender Eiskeller ist ein registriertes Kleindenkmal des Ostalbkreises – und mittlerweile auch Heimat von Fledermäusen. Seit Langem haben verschiedene Fledermausarten den Keller als Quartier entdeckt und können dort ungestört ihren Winterschlaf verbringen.

Freitag, 05. Januar 2024

Sarah Fleischer

Dass dort Fledermäuse überwintern, ist auch der Grund, weshalb der Keller für die Öffentlichkeit nicht vor Mai geöffnet wird. Unlängst besuchte Walter Beck vom Naturschutzbund NABU Baden-​Württemberg den Felsenkeller, um die Fledermausbestände zu sichten. Der 59-​jährige Gmünder ist studierter Diplombiologe, arbeitet jedoch seit langer Zeit als Journalist und ist bei der IHK Stuttgart tätig. Seit rund zwölf Jahren arbeitet er ehrenamtlich in der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz des NABU Baden-​Württemberg mit und hat sich tief in die Materie eingearbeitet. Beim diesjährigen Monitoring in Gschwend ist Beck nicht allein. Er hat aus seinem Bekanntenkreis die Mädchen Elena, Lise und Leo dabei, die von ihrer Großmutter Doris Waibel aus Durlangen begleitet werden.







Welche Fledermäuse die Gruppe bei ihrer Besichtigung des Eiskellers entdeckte, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung. Die ist auch als E-​Paper am iKiosk erhältlich



Am Gemeindeberg wurde der Eiskeller ab den 1850er Jahren tief in den Stubensandstein getrieben. Das Areal gehört seit rund zwei Jahren der Gemeinde Gschwend und vorher der Metzgereifamilie Hirth, die im Keller bis zur Einführung von elektrischen Kühlsystemen Natureis lagerte zur Kühlung ihrer Wurst– und Fleischwaren.

