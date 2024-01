OB Arnold besucht „Warme Stube“ im Franziskaner

Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold stattete am Freitag der „Warmen Stube“ im Franziskaner einen Besuch ab. Mit dabei war auch VGW-​Geschäftsführer Celestino Piazza. Nicht nur zum Essen, sondern zum Da-​sein und Zuhören.

Freitag, 05. Januar 2024

Sarah Fleischer

Warum Angebote wie die „Warme Stube“ aus Sicht von Arnold und Piazza so wichtig sind, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Kaum hatte Oberbürgermeister Arnold gegen halb 1 die „Warme Stube“ betreten, kamen schon die ersten Gäste auf ihn zu. Im Laufe des Mittags wird er immer wieder angesprochen. Viele der Leute kenne er durch das gemeinsame Bowling vor Weihnachten, auch in der Vesperkirche sei man sich begegnet, so das Stadtoberhaupt. „Es ist wichtig, Kontakt zu den Leuten zu halten, ihnen zuzuhören“, findet er. Auch Celestino Piazza, Geschäftsführer der VGW, war vor Ort. „Viele der VGW-​Mieter gehen auch regelmäßig in die Warme Stube“, weiß er. Er wolle die Gelegenheit nutzen, um mit ihnen zu sprechen und für etwaige Anliegen da zu sein.

