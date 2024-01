„Zur Sache!“ mit Strack-​Zimmermann ausverkauft

Foto: picture alliance /​Flashpic | Jens Krick

Die Talkreihe „Zur Sache!“ mit Verteidigungsexpertin Marie-​Agnes Strack-​Zimmermann ist ausverkauft. Innerhalb kurzer Zeit waren alle Karten vergriffen.

Freitag, 05. Januar 2024

Thorsten Vaas

28 Sekunden Lesedauer



ZDF-​Moderator Norbert König erwartet am Dienstag, 6. Februar, Marie-​Agnes Strack-​Zimmermann, Bundestagsabgeordnete, Mitglied des FDP-​Präsidiums und des Vorstands der FDP-​Bundestagsfraktion auf der Bühne in der Villa Hirzel. Dort wird er mit ihr über das aktuelle Geschehen in Israel und in der Ukraine sowie ihre politische Karriere sprechen – spannende Themen, wie der Vorverkauf belegt. Innerhalb kurzer Zeit waren bereits am Freitagmorgen alle Karten vergriffen. Wer aufmerksam Zeitung liest, hat dennoch die Chance, dabei zu sein. Die Rems-​Zeitung, die die Veranstaltung der WWG Autowelt und der GS Gastronomie präsentiert, verlost die letzten Karten für den Talk.

