Reinhard Kuhnert wird 85: PH-​Rektor – Kommunalpolitiker – Ehrenamtler

Foto: Hostrup/​Thomas Zehnder

Als PH-​Rektor, Postamt-​Retter, DRK-​Präsident, Gründer der Demenz-​Stiftung, Städtepartnerschaftsfunktionär, Kreis– und Stadtrat und noch einiges mehr hat Prof. Dr. Reinhard Kuhnert in Gmünd Bleibendes geschaffen. Am Dreikönigstag feiert er seinen 85. Geburtstag.

Samstag, 06. Januar 2024

Gerold Bauer

36 Sekunden Lesedauer



Aus gesundheitlichen Gründen ist Prof. Dr. Reinhard Kuhnert mittlerweile nicht mehr so stark in der Öffentlichkeit präsent, wie man dies über fast fünf Jahrzehnte in Gmünd gewohnt war. Überall wo er auftrat, war er kaum zu übersehen – und dies keineswegs nur wegen seiner stattlichen Körpergröße. Es waren die wohlgesetzten Worte und noch mehr die Taten, mit denen sich der Hochschullehrer, Kommunalpolitiker und überzeugte Ehrenamtler immer wieder eindrucksvoll in Szene setzte.





Am 5. Januar hat die Rems-​Zeitung ein Portrait dieses Mannes veröffentlicht, der in Ostpreußen geboren wurde, in Norddeutschland aufwuchs und mehr als 50 Jahre lang in seiner schwäbischen Wahlheimat sehr viel geleistet hat! Diese RZ-​Ausgabe gibt es hier natürlich auch digital.



