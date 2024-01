Fußball: Augsburg holt sich den Stuifencup bei der U 11

Foto: fabro

Die Fuggerstädter marschieren beim Turnier des TSGV Waldstetten ungeschlagen durch die Vorrunde und behalten auch im Endspiel gegen den SSV Reutlingen die Oberhand (2:1). Mitfavorit FC Heidenheim scheidet im Viertelfinale aus.

Sonntag, 07. Januar 2024

Rems-Zeitung, Redaktion

„Das Niveau kann sich wirklich sehen lassen“, sagte Spielleiter Holger Angerer über das Endspiel des 15. Stuifencups der U 11. Bereits nach 15 Sekunden waren die Reutlinger in Führung gegangen, kassierten aber in einem kampfbetonten Spiel, in dem richtig Feuer drin war, den Ausgleich. Nachdem die Augsburger den 2:1-Führungstreffer erzielt hatten, verteidigten sie den Vorsprung zum Teil mit kleineren Fouls. Zwei gute Paraden ihres Torhüters und der Querbalken verhinderten den möglichen Ausgleich, und so war der Jubel nach dem Pokalgewinn beim FCA nach dem Schlusspfiff entsprechend groß.





Vor einer guten Zuschauerkulisse in der Schwarzhornhalle hatte sich in der Vorrunde in der Gruppe A der SSV Reutlingen mit fünf Siegen in fünf Partien souverän durchgesetzt. Das Topspiel gegen den 1. FCH gewannen die Reutlinger mit 3:1. Die Heidenheimer, neben den Stuttgarter Kickers als Turnierfavorit gehandelt, hatten das Pech, dass ihr Torwart schon in der ersten Begegnung verletzt aufgeben musste und fortan ein Feldspieler zwischen den Pfosten stand. Dennoch zogen die Heidenheimer als Gruppenzweiter zusammen mit der Gmünder Normannia (3. Platz/​7 Punkte) und dem FSV Waiblingen (4./5) ins Viertelfinale ein. Auf den Plätzen fünf und sechs landeten der Berliner SC und der TSGV Waldstetten.





Wie es im Viertelfinale weiterging, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Montag.

