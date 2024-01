Fußball-​Trainer Schartschinski verlängert beim TSV Bartholomä

Foto: tsvb

Trotz diverser Anfragen konnte der TSV Bartholomä seinen Trainer, Valerian Schartschinski, von einer Weiterarbeit überzeugen und langfristig an den Verein binden. Schartschinski hat seinen Vertrag vorzeitig um eine weitere Saison verlängert und bleibt somit dem TSV an der Seitenlinie treu.

Sonntag, 07. Januar 2024

Gerold Bauer

22 Sekunden Lesedauer



Argumente für eine anderweitige Entscheidung lagen auch nicht auf dem Tisch, denn das sportliche Abschneiden konnte in der zurückliegenden Hinrunde kaum besser sein. Ungeschlagen steht man aktuell an der Tabellenspitze der B2. Und der TSV wird weiterhin alles geben, um diesen Platz auch in der Rückrunde nicht mehr abzugeben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



290 Aufrufe

89 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen