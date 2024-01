Schach: Der Favorit setzt (fast) alle matt

Schach-​Großmeister Eltaj Safarli marschiert beim Staufer-​Open mit 8,5 aus 9 souverän aufs Podest. Zum Schluss schlägt er den Gmünder Spitzenspieler.

Sonntag, 07. Januar 2024

Rems-Zeitung, Redaktion

Es war ein Start-​Ziel-​Sieg für den großen Favoriten. Der aserbaidschanische Großmeister (GM) Eltaj Safarli hat, wie schon im vorigen Jahr, das Staufer-​Open im Schach gewonnen. Safarli stand bereits nach einem Sieg im achten Spiel mit anderthalb Zählern Vorsprung auf das restliche Feld als Erster fest. Und am letzten Tag gewann er noch mit Weiß gegen den Gmünder Oberliga-​Spitzenspieler GM Petr Velicka. Safarli bekam nach der Eröffnung schnell Angriff. Schon nach 29 Zügen war das Matt nicht mehr zu decken, und der Gmünder hielt die Uhr an.

Safarli hat damit in neun Runden nur ein einziges Unentschieden abgegeben. Er wurde A-​Turniersieger mit 8,5 aus 9 – das hat in 34 Jahren beim Staufer-​Open noch kein Profi geschafft. Velicka wurde nach seiner Schlappe mit 6 aus 9 noch geteilter 18. und damit bester Ostalb-​Spieler. Sein tschechischer Landsmann, der ebenfalls für Gmünd Oberliga spielende Internationale Meister (IM) Josef Jurek, kam auf 5,5 Zähler. Das bedeutete Platz 56 für ihn. Auch Jurek hat die letzte Partie im abgetrennten Spitzenbereich vor der Stadtgarten-​Bühne gespielt. Gegen den australischen IM James Morris schien er mit Weiß besser zu stehen – lief aber in einen Konter am Königsflügel und verlor.



Den ausführlichen Bericht mit der Partie des Tages und Streiflichtern lesen im Bericht von Matthias Reichert am Montag in der Rems-​Zeitung.



