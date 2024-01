Das braune Regime wollte in Gmünd den „Roten Ochsen“ als NSDAP-​Zentrale

Wo seit über 50 Jahren die „Deutsche Bank“ das Stadtbild in der Ledergasse prägt, stand rund 300 Jahre lang das Gasthaus „Roter Ochsen“. In den 30er Jahren wollte die NSDAP-​Kreisleitung dort ihre Parteizentrale einrichten. Es kam anders.

Montag, 08. Januar 2024

Gerold Bauer

An das historische Gasthaus erinnern sich viele Gmünderinnen und Gmünder heute kaum noch oder gar nicht mehr, sondern bringen den Namen „Roter Ochsen“ eher mit Ellwangen oder einer gleichnamigen Brauerei in Verbindung. An dessen Stelle entstand ein modernes Gebäude im typischen Stil der späten 60er und frühen 70er Jahre.





Erfahren Sie am 8. Januar in der Rems-​Zeitung mehr über diese Ecke der Stadt Schwäbisch Gmün, die im Teil 27 unserer Serie „Gmünd damals und heute“ im Blickpunkt steht!



