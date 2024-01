Kein Streik bei Go Ahead Baden-​Württemberg

Archiv-​Foto: edk

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GdL) hat für diese Woche einen mehrtägigen Streik angekündigt. Go Ahead ist nach eigenen Angaben davon nicht betroffen.

Montag, 08. Januar 2024

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer



Los geht der Streik kaut GDL am Mittwoch, 10. Januar um 18 Uhr. Bis zum Freitag, 12. Januar um 18 Uhr sollen die Beschäftigten die Arbeit niederlegen. Go Ahead ist indes nicht direkt vom Streik betroffen. Das teilt das Unternehmen auf seiner Website mit.



Hintergrund des angekündigten Streiks sind die aktuellen Tarifverhandlungen der GDL mit der Deutschen Bahn. Auch zwischen Go Ahead und der GDL hatte es Tarifverhandlungen gegeben, am 5. Januar war eine Einigung erzielt worden.











Warum es auf den Strecken von Go Ahead dennoch zu Ausfällen und Verspätungen kommen könnte und wo Sie Infos dazu finden, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



426 Aufrufe

132 Wörter

1 Stunde Online



