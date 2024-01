Wissen: Was taugen die Temu-​Produkte?

Der chinesische Onlinehändler Temu geht mit unterirdischen Preisen auf Kundenfang. Was taugen die Produkte? Welche Strategie verfolgt die Plattform?

Damenschuhe ab 48 Cent, „superstarke“ Taschenlampen für 6,48 Euro und Rabatte von bis zu 95 Prozent. Der Onlinehändler Temu macht es einem schwer, seinen Angeboten zu widerstehen. Es ist nicht zuletzt die Neugier der Verbraucher, die das chinesische Unternehmen rapide wachsen lässt und die App auf die vordersten Plätze in den App-​Stores katapultiert. Ein kritischer Blick auf Firma, App und Produktqualität zeigt: Die vermeintlichen Schnäppchen sind mit Vorsicht zu genießen.





Wer hinter Temu steckt, was die Strategie des Unternehmens ist und was der Verbraucherschutz dazu sagt, erfahren Sie auf der Wissens-​Seite in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



