Abschied vom Altbau der Kindertagesstätte „Kunterbunt“

Die Stadt reißt das 50 Jahre alte Gebäude ab und investiert in den Neubau des Kinderlandes Kunterbunt an der Rauchbeinschule 5,4 Millionen Euro. Bis zur Fertigstellung im Herbst 2025 werden mit Hilfe eines Bus-​Transfers Räume in der Weststadt als Ausweichquartier genutzt.

Dienstag, 09. Januar 2024

Kinder aus dem Kinderland „Kunterbunt“, die den Kindergarten an der Rauchbeinschule noch aus eigener Erfahrung kennen, kamen, um Abschied von diesem Haus zu nehmen. Diese Einrichtung war seit 1973 ein zu Hause für 105 Kinder sowie für ein Team aus 30 Erzieherinnen und Erzieher, Auszubildenden sowie Kinderpflegerinnen, Vorpraktikantinnen und Sprachförderkräften.Nach 50 Jahren war das Gebäude allerdings vom Zahn der Zeit in Mitleidenschaft gezogen worden. Anstelle einer Generalsanierung beschloss der Gemeinderat den Abbruch und einen Neubau an der gleichen Stelle eine neue Einrichtung und mit dem gleichen Namen.

