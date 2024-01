Oha! Das wird aus dem Woha!

Seit August 2008 steht es leer: Das Woha-​Gebäude am Marktplatz in Gmünd. Jetzt regt sich Leben im ehemaligen Gmünder Hof. Unüberhörbar und deutlich sichtbar haben Arbeiten im Inneren begonnen. Läuft alles wie geplant, dann soll der Teil am Marktplatz 6 im Frühjahr 2025 mit einer Gastronomie, einem Saal und Büros wieder öffnen.

Dienstag, 09. Januar 2024

Jürgen Widmer

„Wachküssen“, will Oberbürgermeister Richard Arnold das Woha. Wobei es in Zukunft nicht mehr Woha, sondern wieder Gmünder Hof heißen soll. Wie damals, als das Hotel von 1895 das Erste Haus am Platz war.Seit zweieinhalb Jahren ist Architekt Thomas Sonnentag bereits mit dem Projekt befasst. Nachdem sich die Erben der Gebäude geeinigt hatten, konnte in Zusammenarbeit mit der Stadt auch eine städtebauliche Lösung gefunden werden.Das Woha besteht eigentlich aus den drei Gebäuden Marktplatz 6, Radgäßle 6 und Kornhausstraße 1. Sie wurden erst nachträglich durch Anbauten ergänzt und verbunden. Dies ist auch der Grund, warum das Areal einen verwinkelten und auch ausgedehnten Eindruck macht.

