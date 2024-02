Kein Streik bei Stadtbus und Go Ahead am Freitag

Die Gewerkschaft Verdi hatte für Freitag, 2. Februar, zu Streiks im kommunalen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen sind Busse, U– und S-​Bahnen. Entwarnung für den Ostalbkreis.

Donnerstag, 01. Februar 2024

Sarah Fleischer

Wie Stadtbus-​Betriebsleiter Dirk Masanetz auf Anfrage mitteilt, ist der Stadtbus Gmünd nicht vom Streik betroffen, da es sich nicht um einen kommunalen Betrieb handele. Auch bei OstalbMobil gibt es gute Nachrichten: Die Buslinien, die im OstalbMobil-​Gebiet verkehren, seien nicht vom Streik betroffen, so das Unternehmen. Go Ahead Baden-​Württemberg gibt ebenfalls an, nach dem normalen Fahrplan zu fahren.





Welche Empfehlung Go Ahead trotz allem auspricht und in welchen Städten im Ländle der Nahverkehr bestreikt wird, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



