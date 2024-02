Schwäbisch Gmünd: Städtische Mitarbeitende geehrt

Foto: svgd

Zahlreiche Menschen arbeiten für die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd. Ende Januar wurden zwölf von ihnen für langjährige Mitarbeit geehrt oder in den Ruhestand verabschiedet. Aus diesem Anlass fand eine kleine Feier im Prediger statt.

Wer alles geehrt wurde oder in den Ruhestand geht, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Oberbürgermeister Richard Arnold bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Schwäbisch Gmünd für die langjährige Betriebszugehörigkeit und gratulierte zum Eintritt in den Ruhestand. Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit bekamen die Jubilare neben herzlichen Glückwünschen auch Urkunden und Blumen im Refektorium des Predigers überreicht. Der Personalratsvorsitzende Matthias Pflüger gratulierte ebenfalls im Namen des Personalrats zu der guten Zusammenarbeit.

