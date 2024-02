Titanic: Generalprobe für die Premiere am Freitag

Jetzt hat die Titanic auf der Bühne des CCS in Gmünd gewaltig Fahrt aufgenommen. Am Donnerstagabend ging die Generalprobe der neuesten Produktion des Kolping-​Musiktheaters über die Bühne.

Donnerstag, 01. Februar 2024

Gerold Bauer

Dieses Musical über das Jahrhundert-​Drama auf hoher See zeigt sich als Publikumsmagnet. Alle Vorstellungen waren schon vorab ausverkauft – so auch die Premiere am Freitag, 2. Februar, 20 Uhr. Allerdings könnte es sein, dass es wegen Rückläufern an der Abendkasse doch noch vereinzelt Karten zu kaufen gibt.





Einen ausführlichen Bericht gibt es in der RZ am Samstag.

