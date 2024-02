TSB Gmünd: Derby in Heiningen

Noch nie war dieses Prestigeduell aus sportlicher Sicht so bedeutungslos wie es am Samstag (20 Uhr) sein wird. Dennoch will der Handball-​Oberligist TSB Gmünd nichts unversucht lassen, um den für die Aufstiegsrunde qualifizierten Spitzenreiter TSV Heiningen stolpern zu lassen.

Die tabellarisch bedeutungslose Auswärtsfahrt nach Heiningen wollen die Gmünder nun nutzen, um bestmöglich im Wettkampfmodus zu bleiben.







Warum der TSB Gmünd personell geschwächt zu diesem Derby antreten muss, lesen Sie im Vorbericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 2. Februar.







Die Wege der beiden Lokalrivalen werden sich zumindest in der zweiten Saisonhälfte trennen. Während sich der TSB Gmünd in der Abstiegsrunde beweisen muss, darf der TSV Heiningen als Führender der Vorrundengruppe A vom Aufstieg in die 3. Liga träumen. So viel steht schon fest, bevor die letzten beiden Spiele absolviert sind. Die Derbyergebnisse werden aus der Wertung fallen, das bevorstehende Rückspiel verkommt zu einem Muster ohne Wert. „Das bringt dieser Modus eben mit sich“, kommentiert TSB-​Trainer Michael Stettner ganz nüchtern: „Es gab und wird noch viel wichtigere Spiele in dieser Saison geben.“

