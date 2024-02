Bunter Kreis: 247 Briefe Von der AvH

Foto: privat

247 handgeschriebene Briefe haben Schülerinnen und Schüler der Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule an den Bunten Kreis Schwäbisch Gmünd übergeben. Neben dem Brief ist im Kuvert auch immer ein kleines Geschenk.

Samstag, 10. Februar 2024

Thorsten Vaas

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Es hat schon Tradition, dass die Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule die vom Bunten Kreis betreuten Kinder mit Geschenken versorgt. Deshalb haben auch im Jahr 2023 bereits im Herbst die Planungen für die Weihnachtspost an die 247 Kinder, die durch den Bunten Kreis betreut werden, begonnen. Die unglaublich engagierten Case-​Managerinnen des Bunten Kreises waren dazu frühzeitig mit der Schule im Austausch. Die Idee, allen Kindern eine persönliche Weihnachtspost mit Geschenk zukommen zu lassen, wurde schon 2022 umgesetzt und dieses Jahr wiederholt. In den vielen Jahren davor gab es immer eine Nikolausfeier durch die AvH am Stauferklinikum für Kinder und Eltern.Der Bunte Kreis kümmert sich um die Nachsorge bei Kindern, die das Krankenhaus verlassen haben und nun wieder in den eigenen vier Wänden leben.Die Schülerinnen und Schüler der Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule haben die Briefe geschrieben. Motiviert packten die jungen Erwachsenen Büchlein und weihnachtliche Basteleien, abgestimmt auf den Entwicklungsstand des Kindes, ein. Und so füllte sich der Postsack immer weiter. „Es hat uns große Freude bereitet, anderen eine Freude zu machen“, so Serena Wandah aus der Klasse 11 – 2 des Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums. Eingekauft wurde nicht über den Versandhandel, sondern beim örtlichen Spielwarenhändler. Möglich gemacht hat dies Frieder Mihai, Geschäftsführer der Firma AED in Lorch-​Waldhausen, der das Projekt finanziell unterstützt. Diese Weihnachtsaktion ist ein weiterer Ausdruck der engen und vertrauten Bildungspartnerschaft zwischen der Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule und dem Bunten Kreis.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



172 Aufrufe

248 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen