Gmünder Fasnetsumzug: Zurechtfinden im Gaudiwurm

Rund 50.000 Besucherinnen und Besucher werden am Fastnachtsdienstag zum 48. Gmender Fasnetsumzug erwartet. Jahr für Jahr zählt der Gmünder Fasnetsumzug zu den schönsten und größten in der Region. Die Rems-​Zeitung informiert, wo es sich zu stehen lohnt und wo es im Fall des Falles Hilfe gibt.

Samstag, 10. Februar 2024

Franz Graser

Die Umzugstrecke wurde nach Angaben der Gmünder Stadtverwaltung im Vergleich zum Vorjahr leicht geändert. Die Aufstellfläche der Umzugsteilnehmer wird nicht wie in früheren Jahren in der Katharinenstraße beziehungsweise der Schwerzerallee sein, sondern in der Robert-​von-​Ostertag-​Straße und in der Ledergasse bis zur Einmündung des Türlenstegs. Somit ist die Verkehrsachse rund um die Rektor-​Klaus-​Straße für den Verkehr frei. Der Umzug bewegt sich durch die Parlerstraße, den Sebaldplatz, die Untere Zeiselbergstraße, die Königsturmstraße, die Rosenstraße, die Straße Kalter Markt, den Marktplatz und endet auf Höhe des Predigers.





Entlang der Strecke werden an sechs Stellen Stützpunkte des Deutschen Roten Kreuzes errichtet. Es sind zahlreiche Sanitäter des DRK sowie zwei Notärzte im Einsatz. Rettungsstützpunkte befinden sich im Bereich Bockstor, Klösterle-​/​Parlerstraße, Sebaldplatz, am Königsturm, an der Vorderen Schmiedgasse/​Kalter Markt (bei der Firma Dietrich), und im Spitalhof. Zusätzlich befinden sich mobile Einheiten in der Spitalmühle.





Weitere Tipps und Hinweise, etwa zu den Themen Verkehr, Verpflegung und Toiletten, lesen Sie in der heutigen Ausgabe der Rems-​Zeitung. Eine Liste der 92 angemeldeten Gruppen sowie weitere Zahlen und Fakten bietet Ihnen unsere Sonderveröffentlichung.



