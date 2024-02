Lorch: Schenkelbatscher spielen Theater

Wenn der Traum– zum Schicksalsurlaub wird: Die Lorcher Schenkelbatscher zeigen bald das Lustspiel „Mit Schlafsack & Kamillentee oder Der Traumurlaub“. „Für die Zuschauer es gibt viel zu lachen“, sagen die Macher.

Erstmals nach Beginn der fünften Jahreszeit zeigen die Lorcher Schenkenbatscher ihr neues Theaterstück. Das hat einen einfachen Grund_​„Obwohl wir schon seit einem Dreivierteljahr proben, mussten die Theaterveranstaltungen krankheitsbedingt auf Ende Februar/​Anfang März 2024 verschoben werden“, so die beiden Leiter der Theatergruppe Robert Bareiss und Dr. Hermann Pflüger. Die Veranstaltungen finden statt am Freitag, 23. Februar, Samstag, 24. Februar, Freitag, 1. März, Samstag, 2. März, Freitag, 8. März und Samstag, 9. März, jeweils um 19.30 Uhr. Die Schenkelbatscher zeigen in der Lorcher Stadthalle „Mit SchlafsackKamillentee oder Der Traumurlaub“ ein ganz neues Lustspiel von Regina Rösch. Saalöffnung ist 90 Minuten vor Beginn der Veranstaltung. Für das leibliche Wohl bestens gesorgt.So viel sei schon einmal verraten: Es ist Urlaubszeit. Alles könnte für Gottfried (Robert Bareiss) und seinen Freund Oswald (Andreas May) so schön sein. Wäre da nicht ein Versprechen, das die beiden Freunde ihren Ehefrauen Bärbel (Ulrike Christ) und Erna (Kathrin Bügler) gegeben haben. Nach Jahren auf „Balkonien“ wollen sie in diesem Jahr den besonderen Urlaub, ihren Traumurlaub: 14 Tage Luxus auf dem Kreuzfahrtschiff Aida. Nun ist guter Rat teuer. Gemeinsam mit Sohn Heiner (Jochen Hieber) und dem Polizisten Franz (Dr. Hermann Pflüger) ersinnen die leidgeprüften Ehemänner einen Plan, um dem Schicksal zu entkommen. Turbulenzen und Verwechslungen garantieren jede Menge Spaß. „Und für die Zuschauer es gibt viel zu lachen“, so die Mitglieder der Theatergruppe. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro gibt es bei Decoart’S, Zollplatz 17, in Lorch.

