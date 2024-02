Wissen: Was Kinderhospize leisten

Der 10. Februar ist der Tag der Kinderhospizarbeit. Die Mitarbeitenden, die sich um Betroffene und deren Angehörige kümmern, leisten weit mehr als nur medizinische Versorgung.

Normalerweise ist der Alltag von Familie S. strikt durchgetaktet: Beide Kinder haben angeborene Krankheiten und benötigen rund um die Uhr Betreuung und Pflege. Sie müssen sondiert, gewickelt, mit Medikamenten versorgt werden. Sohn Fabian, heute 21 Jahre alt, kam als Extremfrühchen auf die Welt, war bei der Geburt nur 25 Zentimeter groß und erlitt schwere Hirnblutungen. Er ist blind und kann nicht sprechen. Bei Fabians 14-​jähriger Schwester Jana ist die linke Gehirnhälfte nicht entwickelt. Das Mädchen kann nicht laufen und nicht sprechen. Beide Kinder haben einen Rollstuhl, Fabian kann mit etwas Unterstützung selbst laufen.

Vor einigen Monaten verbrachte Familie S. zwölf Tage im Kinder– und Jugendhospiz (KJH) Sternenzelt in Bam– berg. „Es war eine sehr große Entlastung“, so Arndt S.



Bis zu 28 Tage pro Jahr dürfen Familien mit Kindern, die an lebensverkürzenden Krankheiten leiden, im stationären Kinderhospiz verbringen. Die Krankenkassen übernehmen 95 Prozent der Kosten. Die Familien wohnen vorübergehend im Hospiz und haben die Chance zu einer Verschnaufpause. Pflegefachkräfte betreuen den Nachwuchs. Eltern und Geschwister können endlich das tun, was sonst schwierig bis unmöglich ist.





Wie vielen Familien es genau so geht wie Familie S. und was das Kinder– und Jugendhospiz ermöglicht, lesen Sie am Samstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



