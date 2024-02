Haus Lindenhof: Andreas Rudolph im Ruhestand

Foto: privat

Nach 38 Jahren in der Stiftung Haus Lindenhof wurde Andreas Rudolph in den Ruhestand verabschiedet. Er leitete das Bischof-​Ketteler-​Haus in Schwäbisch Gmünd.

Sonntag, 11. Februar 2024

Thorsten Vaas

51 Sekunden Lesedauer



Seit 1986 hat sich Rudolph vom Zivildienstleistenden im Haus Raphael in Bettringen über verschiedene Gruppenleitungen bis hin zum Organisationsleiter des Bischof-​Ketteler-​Hauses und der WG Turniergraben entwickelt und dabei vieles erreicht. Besonders die Unterstützung und Förderung von Menschen mit schweren Behinderungen waren dem Hausleiter wichtig. Wie ein roter Faden zog sich auch die Verbindung zum Heiligen Franz von Assisi durch die Feier, denn Rudolph lag vor allem auch die Vermittlung der christlichen Werte und das Leben des Glaubens am Herzen. „Wichtig war mir immer, den christlichen Glauben zu leben und die Menschen mitzunehmen“, so Andreas Rudolph.Auch der Vorstand der Stiftung Haus Lindenhof, Prof. Dr. Wolfgang Wasel, hob sein vielseitiges und langjähriges Engagement hervor: „Ihr Anspruch war es – ganz im Sinne unseres Claims selbst.bestimmt.leben. – Menschen mit Behinderung in der Art und Weise zu unterstützen, dass sie die unterschiedlichen Herausforderungen des Lebens im gelingenden Fall selbst bewältigen konnten.“ Gleichzeitig wurde Matthias Jünger als neuer Organisationsleiter willkommen geheißen. Der ausgebildete Heilerziehungspfleger und Fachwirt im Sozial– und Gesundheitswesen bringt langjährige Erfahrung in der Eingliederungshilfe mit und hat Lust, neue Wege auszuprobieren und Teilhabegelegenheiten zu gestalten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



252 Aufrufe

206 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen