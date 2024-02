Fußball: Das „Freundschaftsspiel“ bezahlt die Normannia mit drei Verletzten

Beim 1:0 des Fußball-​Regionalligisten gegen den 1. FC Normannia Gmünd steigen die Gastgeber überhart ein. Drei Spieler des Gmünder Oberligisten mussten verletzt vom Platz. Tim Grupp, Marvin Gnaase und Niklas Kalafatis fallen damit aktuell aus.

Montag, 12. Februar 2024

Thomas Ringhofer

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Als in der 79. Minute Niklas Kalafatis von Aalens Mario Szabo im Strafraum rüde von den Beinen geholt wurde, platzte Normannen-​Trainer Zlatko Blaskic der Kragen. Zurecht. Denn der Regionalligist aus Aalen trat vor allem durch böse Fouls, etliche im Bereich der Mittellinie, in Erscheinung. Nach 18 Minuten musste deshalb Tim Grupp vom Kunstrasenplatz, in der 50. Minute war für Marvin Gnaase frühzeitig Schluss. „Was mit Niklas und Tim ist, weiß ich noch nicht. Marvin hat es auch übel erwischt“, so Blaskic unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Angefressen, aber ruhig, sagte er weiter, dass er mit den vielen Fouls der Aalener nichts anfangen könne. Ebenso wenig damit, dass VfR-​Trainer Markus Pflanz ihm vor dem Anpfiff den Handschlag verweigert hatte: „Er denkt wohl, dass er etwas Besseres ist, weil er aus Belgien gekommen ist. Aber so ein Verhalten – das ist nicht mein Stil.“





Stillos war auch das, was Pflanz in Richtung Gmünder Bank und Blaskic gerufen hatte, nachdem sich der Gmünder Coach lautstark über das sinnlose Einsteigen der Aalener beschwert hatte. Der Disput an der Außenlinie gipfelte schließlich darin, dass Schiedsrichter Marcel Lalka die Trainer zusammenholte. Auch beim Auseinandergehen war ein Handschlag Fehlanzeige – Freunde werden die beiden Coaches sicherlich nicht mehr.







Wie schwer die Verletzungen der Normannia-​Spieler sind, und welche guten Chancen die Gmünder im Spiel vergaben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Montag.



