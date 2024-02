Schließt der Rewe in der Rems-​Galerie?

In Schwäbisch Gmünd wird gemunkelt, der Rewe in der Rems-​Galerie stünde vor der Schließung. Es wäre nicht der einzige Leerstand in dem Einkaufs-​Center. Was ist dran an dem Gerücht?

Montag, 12. Februar 2024

Sarah Fleischer

Im rechten Teil der Rems-​Galerie sind das Burger-​Restaurant und der Döner-​Imbiss geschlossen. Grund sind die Renovierungs-​Arbeiten nach dem Brand im Mai 2023. Auch das Reformhaus ist „wegen Umbaus“ seit längerer Zeit geschlossen. Gesellt sich nun der Rewe dazu?

