Seit zehn Jahren: Statt Betonwehr ein Badestrand in der Stadt

Jahrzehntelang hatte die Einmündung des Josefsbachs beim alten Remswehr ein recht trostloses Flair. Für die Landesgartenschau 2014 wurde aber dort ein Bereich mit hoher Freizeit– und Aufenthaltsqualität geschaffen. Kinder genießen es seither im Sommer, dort im Wasser zu planschen. Erwachsene können auf Sitzstufen und Terrassen Sonne tanken.

Montag, 12. Februar 2024

Gerold Bauer

Das Forum Gold & Silber mit seinen Terrassen sowie die Sitzstufen am so genannten „Remsdelta“ ist einer der augenfälligsten und am häufigsten fotografierten Bereiche des Gmünder Stadtumbaus für die Landesgartenschau. Vor zehn Jahren waren die Landschaftsgärtner und Bauarbeiter dort noch mit Hochdruck am Arbeiten – es war der Endspurt bis zur Eröffnung der Gartenschau im Mai 2014 – ein willkommener Anlass, um sich daran zu erinnern, wie das alles früher dort aussah.





Gehen Sie am Montag, 12. Februar, wieder mit der RZ im Rahmen der Serie „Gmünd damals und heute“ auf die Reise durch die Zeit!



