Sozialführerschein: Neuer Kurs startet Ende Februar

Als gesellschaftlicher Baustein haben sich in Schwäbisch Gmünd die Kurse des Sozialführerscheins etabliert. Am 28. Februar startet ein neuer Kurs in Schwäbisch Gmünd. Es sind noch wenige Plätze frei.

Montag, 12. Februar 2024

Was Interessierte im Sozialführerschein-​Kurs lernen und wo man sich anmelden kann, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Der Sozialführerschein bietet Module, die die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements aufzeigen und gleichzeitig fit machen für diesen besonderen Dienst. „Auf dem Weg zu einer sorgenden Gesellschaft müssen wir uns gegenseitig unterstützen,“ sagt Michael Kuschmann von der Caritas Ost-​Württemberg. Gemeinsam mit dem Diakonieverband Ostalb, der Stadtteilkoordination Bettringen und der Stiftung Haus Lindenhof geht der neue Sozialführerschein an den Start.

