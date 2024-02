Fußball: Bettringen schnuppert Bundesliga-​Luft

In der Uhlandhalle und auf dem Kunstrasenplatz der SG Bettringen messen sich dieses Wochenende einige der besten Fußball-​Nachwuchsteams des Landes. Erwartet werden VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, FC Augsburg – und mittendrin freilich: die SGB selbst.

Dienstag, 13. Februar 2024

Als Co-​Gastgeber begrüßt die SG Bettringen alle Zuschauer sowie die Nachwuchsteams des VfB Stuttgart, des FC Augsburg und des 1. FC Kaiserslautern, die jeweils mit zwei Mannschaften im Turnier vertreten sein werden.

Die SG Bettringen wird ebenfalls mit zwei Mannschaften am Leistungsvergleich teilnehmen. Das Turnier startet am Samstag, 17. Februar, um 11 Uhr in der Uhlandhalle Bettringen. Am zweiten Tag wird das Spielgeschehen um 11 Uhr auf dem Kunstrasen fortgesetzt.

Abteilungsleiter Heiko Krieger zeigt sich erfreut über den bevorstehenden Wettbewerb. „Wir möchten dieses Event fest in Bettringen etablieren“, kündigt er an.





Welchen Mehrwert Yasmin Franke, die Leiterin der SGB-​Jugendabteilung, in dem Bundesliga-​Cup sieht, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 14. Februar. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

Die SG Bettringen und der quer durch Süddeutschland tätige Verein Aktion Fußballtag unter Leitung der Ersten Vorsitzenden Ann-​Kathrin Eller veranstalten am Samstag, 17., und Sonntag, 18. Februar, einen FreenetEdeka Donderer Bundesliga-​Leistungsvergleich für U12-​Mannschaften.

