Gaildorfer Pferdemarkt: Vom Markt der Pferdezüchter zum großen Volksfest

Fotos: gbr

Der Gaildorfer Pferdemarkt lockt seit Generationen auch viele Menschen aus dem nördlichen Gmünder Raum in die Stadt am Kocher – so auch dieses Wochenende wieder. Die Veranstaltung kann auf eine Tradition von fast 100 Jahren zurückblicken.

Dienstag, 13. Februar 2024

Gerold Bauer

34 Sekunden Lesedauer



Pferdeprämierung, Krämermarkt oder Faschingsumzug? Der Gaildorfer Pferdemarkt ist alles auf einmal. Er fand erstmals anno 1928 statt, entwickelte sich aus landwirtschaftlichen Veranstaltungen heraus und hatte ursprünglich die Funktion, die Zucht von Pferden als wichtige Arbeitstiere in der Land– und Forstwirtschaft zu fördern. Als durch die Verbreitung von Traktoren Ochsen und Pferde als Zugtiere auf den Bauernhöfen ihre Bedeutung verloren, ging es bei der Veranstaltung im Kochertal dann nicht zuletzt darum, dass die Zucht von schweren und starken Kaltblut-​Pferden nicht völlig in Vergessenheit gerät.





Die RZ berichtet am 13. Februar über diese beliebte Traditionsveranstaltung, die als größtes Volksfest im Raum Gaildorf gilt.



