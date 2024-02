Carnevalsverein Grabbenhausen beerdigt den Grabb

Die fünfte Jahreszeit ist auch im Staat Grabbenhausen vorbei. Das bedeutet zweierlei: Schlüsselrückgabe und Beerdigung vom Grabb.

Mittwoch, 14. Februar 2024

Sarah Fleischer

Nach einer kleiner Stärkung begab sich die Carnevalgesellschaft in das Geesbachtal. An der Gedenkstätte am Bach wurde der Grabb zur Ruhe getragen und wird dort bis zur nächsten Fasnet warten.





Die Carnevalgesellschaft stattete am Aschermittwoch dem Ortsvorsteher Thomas Maihöfer einen Besuch ab und Vizepräsident Peter Franz gab den Rathausschlüssel wieder zurück.

