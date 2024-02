Neue Schwäbische Waldfee gesucht

Foto: Schwäbischer Wald Tourismus

Der Startschuss für die Bewerbung zur Schwäbischen Waldfee ist gefallen. Ab sofort und bis zum 17. März können sich Kandidatinnen bei ihrer Heimatkommune für das Amt der Schwäbischen WaldFee bewerben. Im April wird es dann spannend: es wird gewählt.

Mittwoch, 14. Februar 2024

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Auf die Nachfolgerin warten während ihrer Amtszeit viele spannende Events in den Kommunen, ob am Tag des Schwäbischen Waldes, am Mühlentag oder im Vorprogramm des Andrea Berg „Heimspiels“.





Welche Anforderungen die Schwäbische Waldfee erfüllen muss und wo sich Kandidatinnen bewerben können, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die neue Schwäbische Waldfee wird ein ereignisreiches Jahr erleben. „Ich hatte viele tolle Begegnungen und konnte in interessanten Gesprächen die Menschen für den Schwäbischen Wald begeistern“, berichtet die amtierende Schwäbische Waldfee Michelle Fuchs.

