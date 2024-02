Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson beim Ostalbkreis

Neun Absolventinnen haben den ersten Teil der Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson beim Landratsamt abgeschlossen. Schon bald starten neue Kurse für alle, die ebenfalls Interesse an dieser Qualifizierung haben.

Mittwoch, 14. Februar 2024

Sarah Fleischer

Wer Kinder hat weiß: Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung nimmt immer mehr zu, Betreuungsplätze sind teilweise schwierig zu bekommen. Umso erfreulicher, dass Ende Januar neun Frauen den ersten Teil ihrer Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson beim Landratsamt Ostalbkreis abgeschlossen haben. Die Teilnehmerinnen haben unter der Kursleitung von Elisabeth Grunwald in 50 Unterrichtseinheiten die Grundlagen der Kindertagespflege erlernt.





Was sie mit dieser Qualifikation dürfen, wie es für die Absolventinnen weitergeht und wann die neuen Kurse starten, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



