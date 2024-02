Radball: Normannia Gmünd holt Auswärtspunkte

Die Radballer der Normannia Gmünd sind vor Kurzem in Ebersbach zum siebten Spieltag der Bezirksliga, Staffel III, angetreten und konnten einige Auswärtspunkte ins Remstal überführen.

Das Team Gmünd II aus Daniel Mager und Stefan Bläse sicherte sich sechs von insgesamt neun Punkten, während das Team Gmünd III aus Andreas Feiler und Martin Adolf von zwölf möglichen Zählern immerhin drei entführen konnte.

In allen Partien mit zum Teil hoch spannendem Verlauf zeigten die Normannen einen starken Einsatz und schenkten ihren Gegnern nichts. Der nächste Spieltag findet nun am Samstag, 2. März, in Schorndorf statt.





