TTL in Gmünd geschlossen — was steckt dahinter?

Die TTL-​Filiale in Schwäbisch Gmünd ist derzeit geschlossen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge scheint das Unternehmen TTL Baden-​Württemberg in Schwierigkeiten zu stecken. Außerdem liegen Klagen und Strafanzeigen vor.

Mittwoch, 14. Februar 2024

Die Filiale in der Freimühle in Schwäbisch Gmünd ist derzeit jedenfalls zu. „Aufgrund von Personalmangel“, wie ein Schild an der Tür ausweist. Laut einem Mitarbeitenden der TTL-​Filiale in Göppingen habe es zu viele Krankmeldungen gegeben. Die bisherige Berichterstattung lässt jedoch vermuten, dass Krankheit nicht der wahre Grund für den Personalmangel ist.







Warum sich die Mitarbeitenden krank melden, was das Arbeitsgericht Stuttgart über den Fall weiß und ob sich das Unternehmen zu den Vorwürfen äußert, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.











Laut Medienberichten häufen sich die Anzeichen dafür, dass TTL Baden-​Württemberg in Schwierigkeiten ist. Das Unternehmen mit Sitz ins Heidenheim beschäftigt rund 400 Mitarbeitende und scheint einige Probleme zu haben. Wie die „Heidenheimer Zeitung“ zuerst berichtete, geht es um bereits bezahlte, aber nicht an Kunden ausgelieferte Ware. Auch warten wohl mehrere Angestellte seit Wochen oder gar Monaten auf ihren Lohn.

