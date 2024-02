Wissen: Barrierefreiheit — auch im Netz mangelhaft

Drei Viertel der Onlineangebote sind laut einer Studie nicht barrierefrei. Ein Gesetz soll dies ändern.

Ein Konzertticket kaufen? Ab ins Internet, Sitzplatz anklicken, Bezahloption wählen, fertig. Für Menschen mit Behinderung läuft es nicht so einfach. Der Kaufvorgang dauert nicht wenige Minuten, sondern manchmal mehrere Tage. Dieser Umstand ärgert Torsten Schmidt, Vater einer Tochter mit Behinderung aus Zornheim in Rheinhessen. Sie sitzt in einem elektronischen Rollstuhl und braucht daher spezielle Platzkarten. Ein direkter Kauf in gängigen Onlineshops: Fehlanzeige. „Ich muss mir auf der Homepage meine Informationen zusammensuchen. Wenn ich dann die Telefonnummer gefunden habe, ist sie meist überlastet“, berichtet Schmidt.

Er fordert, dass Anbieter dazu verpflichtet werden müssten, einen einheitlichen Button auf der Homepage anzubringen, etwa einen weißen Rollstuhl auf blauen Grund. Hinter diesem Button sollten alle wichtigen Informationen für Menschen mit Behinderung stehen: „Das würde uns und vielen anderen das Leben sehr erleichtern.“ Es gibt Nachholbedarf, was die Barrierefreiheit von Internetseiten angeht.





Wo die Aktion Mensch den größten Handlungsbedarf sieht und bis wann eigentlich alle Websites barrierefrei sein müssen, lesen Sie am Mittwoch auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.











