Anlieferung Baukran für Woha-​Baustelle

Foto: fg

Wer am Donnerstag über die Kornhausstraße zum Marktplatz wollte, hatte Pech. Denn der Bereich am Rathaus/​Kornhausstraße zwischen der Rinderbacher Gasse und dem Gebäude Marktplatz 6, auch bekannt als „Woha“, war gesperrt. Der Grund: Die Anlieferung eines Baukrans

Donnerstag, 15. Februar 2024

Sarah Fleischer

„Es wurde der Baukran für die Arbeiten am Woha angeliefert“, so Rathaussprecherin Ute Meinke. Um diesen Kran anzuliefern und an die richtige Stelle zu hieven, brauche es schweres Gerät. Die Sperrung des Bereichs dauert nur einen Tag, der Behindertenparkplatz sowie die Ladestation am Rathaus sind deshalb nicht anfahrbar. Wie lange die Bauarbeiten am Woha selbst dauern werden, könne man aktuell noch nicht absehen, sagt Meinke. „Es wird natürlich auf jeden Fall eine längere Geschichte.“





