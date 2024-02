Gmender Fasnet: Doppelter Abschied beim Heringsessen

Was unter dem schlichten Namen „Heringsessen“ in Schwäbisch Gmünd am Aschermittwoch zelebriert wird, ist mehr als ein „Katerfrühstück“ nach einem feuchtfröhlichen Kehraus. Die Gmender Fasnet hält dabei Rückschau – heuer auf eine perfekt gelaufene fünfte Jahreszeit. Neben dem traditionellen Abschied vom Fasching hieß es aber auch Abschied nehmen von prominenten Mitgliedern, die ihre Ämter nun aufgeben.

Donnerstag, 15. Februar 2024

Gerold Bauer

Noch ganz unter dem Eindruck eines Faschingsumzugs, der die Macher und das Publikum gleichermaßen begeisterte, standen die Teilnehmer am Heringsessen, das dieses Jahr im „Michele“ am Münsterplatz stattfand. Erster Bürgermeister Christian Baron und Eberhard Kucher als Präsident des Vereins Gmender Fasnet hielten Rückschau. Mehrere Stadträte saßen dabei Seite an Seite mit den Funktionären der Gmender Fasnet und zogen Bilanz einer „sagenhaften, sensationellen Saison“, wie es Baron ausdrückte.





