Gmünd ehrt Komponist von „Adiemus“

Foto: Rhys Frampton

Den Song „Adiemus“ aus der Delta-​Airlines-​Werbung hat er komponiert: Sir Karl Jenkins, einer der international bekanntesten lebenden Komponisten, erhält den mit 5000 Euro Preis der Europäischen Kirchenmusik 2024. Gmünd ehrt ihn für sein kompositorisches Schaffen, das Genregrenzen überschreitet und Menschen weltweit erreicht.

Donnerstag, 15. Februar 2024

Jürgen Widmer

Im Rahmen des 36. Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd (12. Juli bis 4. August) findet am Mittwoch, 17. Juli, um 20 Uhr, im Heilig-​Kreuz-​Münster die deutsche Erstaufführung des Oratoriums „One World“ von Sir Karl Jenkins statt.







Für welche berühmten Musiker Jenkins bereits Musik komponiert hat und was während des Europäischen Festivals Kirchenmusik von ihm zu hören ist, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Jenkins’ Musik verbindet Elemente unterschiedlicher Stile und Kulturen. In seinen Kompositionen setzt er sich mit aktuellen Themen und gesellschaftspolitischen Fragen auseinander und tritt mit der universalen Sprache der Musik für Frieden und Völkerverständigung ein.

