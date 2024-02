Nach Schuss-​Serie im Raum Stuttgart: Wohnungsdurchsuchung im Raum Gmünd

Immer wieder kommt es im Großraum Stuttgart zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppierungen. In diesem Zusammenhang durchsuchte die Polizei am 9. Februar Wohnungen, eine davon im Raum Schwäbisch Gmünd. Was bislang bekannt ist.

Freitag, 16. Februar 2024

Wie das Landeskriminalamt Baden-​Württemberg und die Staatsanwaltschaft Stuttgart in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, stehen die Wohnungsdurchsuchungen im Zusammenhang mit der Schuss-​Serie im Großraum Stuttgart. Am 9. Februar durchsuchten Polizeikräfte die Wohnungen von zwei Tatverdächtigen im Raum Schwäbisch Gmünd und im Raum Heilbronn. Eine genaue Angabe, wo im Raum Schwäbisch Gmünd die Durchsuchung stattfand, will das LKA auf Anfrage nicht machen.



Die Durchsuchung im Raum Gmünd richtete sich gegen einen 28-​Jährigen. Er steht laut Polizei im Verdacht, gemeinsam mit einem 25-​Jährigen eine Handgranate in den Raum Schorndorf transportiert und dort neben einer Bundesstraße versteckt zu haben.







Was die Polizei bei der Durchsuchung fand, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung. Außerdem finden Sie dort Hintergründe zur Schuss-​Serie im Raum Stuttgart.



