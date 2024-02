Sicher Fahrradfahren: Tipps vom Polizeipräsidium Aalen

Symbol-​Foto: Albrecht E. Arnold_pixelio.de

Mit steigenden Temperaturen nutzen Menschen wieder vermehrt das Fahrrad. Zudem erfreuen sich E-​Bikes und Pedelecs immer größerer Beliebtheit. Damit alle sicher ans Ziel kommen, gibt das Polizeipräsidium Aalen einige Tipps.

Freitag, 16. Februar 2024

Sarah Fleischer

43 Sekunden Lesedauer



Um sowohl die Zweiradfahrer als auch andere Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren, werden beim Polizeipräsidium Aalen ganzjährig verstärkt entsprechende Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei sollen die speziellen Gefahren im Zusammenhang mit Radfahrern, speziell auch mit Pedelec-​Fahrern bewusstgemacht werden. So wurden im Januar knapp 200 Personen kontrolliert und Gespräche geführt. Um für mehr Sicherheit für sich selbst und andere zu sorgen, sollten einige Dinge beachtet werden.





Was man als Fahrradfahrer beachten sollte, und was für andere Verkehrsteilnehmende gilt, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Mit der wachsenden Beliebtheit von Fahrrädern, besonders E-​Bikes, als Fortbewegungsmittel, steigt laut Polizeipräsidium Aalen auch die Zahl der Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt sind. Insbesondere die Unfallzahlen unter Beteiligung von Pedelec– oder E-​Bike-​Fahrern seien in den vergangenen Jahren stark angestiegen. „Der Anteil der beteiligten Senioren in Relation zum Bevölkerungsanteil ist dabei, insbesondere bei schweren Verkehrsunfällen, überproportional hoch“, so das PP Aalen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



269 Aufrufe

175 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen