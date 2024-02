So ebbes: Slapstick im Karton

Foto: picture alliance /​Eibner-​Pressefoto | Augst /​Eibner-​Pressefoto

Veralbern kann ich mich selbst, lautet eine gern gebrauchte Replik für eine Vielzahl erdenklicher Lebenslagen. Meistens geht es darum, dass jemand anderes einen über den Tisch, durch den Kakao oder anderweitig ins Lächerliche ziehen will. Manchmal ist dafür, wie das aktuelle „So ebbes“ beweist, aber auch gar keine zweite Person vonnöten.

Freitag, 16. Februar 2024

Benjamin Richter

57 Sekunden Lesedauer



Ohne viel Nachdenken liegen die Worte „Veralbern kann ich mich selbst“ auf der Zunge und werden schlagfertig verbalisiert – ein gekonnter Konter eben. Wohl deshalb denken die meisten selten darüber nach, wie schwierig es eigentlich ist, sich tatsächlich selbst zu vergackeiern.

Dafür kennt man sich selbst einfach viel zu gut und könnte eine derart niederträchtige Absicht nie vor sich verbergen. Es ist vermutlich dieselbe Kausalität, die den Menschen der Fähigkeit des Sich-​selbst-​Kitzelns beraubt.

Dafür kann er vieles andere – zum Beispiel sich ein nahrhaftes Müsli mit Milch zubereiten, wie es der Kolumnist gerne tut. Haferflocken in die Schale, den süßen Eutersaft dazu – doch hoppla, der ist ja viel transparenter als sonst! Eine Eigenschaft, die man an Liftherstellern, Lieferfirmen und vielleicht an Jan Josef Liefers schätzen mag, aber beileibe nicht am Laktoselieferanten.

Für den Streich verantwortlich ist – Sie ahnen’s – der Autor selbst, der die leere Milchpackung am Vortag auswusch, dabei abgelenkt wurde und den halb mit Wasser gefüllten Karton zurück in den Kühlschrank stellte.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



617 Aufrufe

228 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen