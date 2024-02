Kurseröffnung am Seminar für Aus– und Fortbildung der Lehrkräfte Schwäbisch Gmünd

224 neue Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter konnte das Seminar für Aus– und Fortbildung der Lehrkräfte zur Kurseröffnung begrüßen. In den nächsten eineinhalb Jahren stehen neben der Ausbildung am Seminar auch praktische Erfahrungen an den Ausbildungsschulen auf dem Plan.

In seiner Begrüßung betonte Thomas Lenz, Direktor des Seminars, dass im Mittelpunkt der Ausbildung die Entwicklung der Professionalität zur Bewältigung der vielfältigen und komplexen Aufgaben im System Schule steht. Hierfür erhalten die Referendare vielfältige Unterstützung von den Ausbilderinnen und Ausbildern am Seminar sowie durch ihre Ausbildungsschulen.

Auch Oberbügermeister Richard Arnold und Jörg Hofrichter, der leitende Schulamtsdirektor des Staatlichen Schulamts in Göppingen, hoben hervor, wie sehr engagierte und gute Lehrkräfte gebraucht werden.







