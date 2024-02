Landesgartenschau 2014: Der Husarenritt von Gmünd

Erste Überlegungen für eine Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd zwischen Oberbettringen und Hardt reichen schon 40 Jahre zurück. Doch dann wurde zur Jahrtausendwende wagemutig ein ganz großes Stadtumbau-​Paket geschnürt.

Im Jahre 1980 öffnete in Baden-​Württemberg die erste Landesgartenschau ihre Pforten. Nur eine große Blümlesschau? Nein! Von Anfang an war in den Grundsätzen des damals neuen Landesprogramms als Parole formuliert: Landesgartenschauen sollen mehr Grün in die Städte bringen und damit auch einen wichtigen Beitrag für ein attraktiveres Wohnumfeld und eine höhere Lebensqualität leisten. Der damalige Gmünder Oberbürgermeister Dr. Norbert Schoch war auch aufgrund seiner leidenschaftlichen Rolle als Präsident der Forstkammer Baden-​Württemberg von Herzen ein grün denkender Politiker, obwohl er der CDU nahestand. Er war von der Gartenschau-​Idee fasziniert.

