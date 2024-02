So Ebbes: Ersatz-​Osterhase

Ostern ist dieses Jahr ziemlich früh — noch knapp zwei Monate, dann dürfen die Kinderlein fröhlich bunte Eier und Schokolade suchen. Jetzt darf nur dem Osterhasen nichts passieren…

Anderthalb Kilometer vor dem Sofa ist es passiert. Dunkel war’s. Der Feldhase war wohl in Gedanken, als er auf die Straße rannte. Kollision unvermeidlich. Und nun? Was, wenn es der Osterhase war, der gerade Pläne schmiedete, wie er den Kindern am 31. März die Nester füllt? Dann droht unendlich Ärger zu Hause. Während die Polizei zur Unfallaufnahme anrückt, lassen sich kurz einige wenige Recherchen erledigen. Ist der Osterhase ein Hase, oder ein Kaninchen? Allem Anschein, also den Ohren nach, ist der Osterhase ein Hase. Das genügt. Er muss es gewesen sein. Jetzt geht es um Schadensbegrenzung. Wie viele Kinder leben in Deutschland? Wie das statistische Bundesamt mitteilt, sind unter den rund 83 Millionen Menschen hierzulande 10,9 Millionen Kinder bis einschließlich 13 Jahren. Jedes von ihnen soll an Ostern mindestens ein Osterei erhalten. Kurz rechnen. Im großen Topf lassen sich – geschätzt – 50 Eier parallel färben. Ein Durchgang, sagen wir zehn Minuten? Während Sie dies lesen, stehe ich bereits am Herd. Ostern naht. Muss mich beeilen.

