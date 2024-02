Sperrung K 3276 zwischen Waldstetten und Schwäbisch Gmünd geht weiter

Symbol-​Foto: Gemeinde Waldstetten

Ab Montag, 19. Februar, gehen voraussichtlich die Baumaßnahmen auf der Straße zwischen dem Dreifaltigkeitskreisel und Waldstetten weiter. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Freitag, 02. Februar 2024

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



Die Baumaßnahmen zur Neuverlegung des Abwasserkanals für den Anschluss der Waldstetter Kläranlage an die Gmünder Sammelkläranlage sowie der Ausbau des Radwegs von Waldstetten nach Gmünd werden wieder aufgenommen. Dafür muss zunächst ein Teil des Kreisverkehrs, die Abzweigung in/​aus Richtung Waldstetten gesperrt werden. Der restliche Verkehr wird im Kreisverkehr mit einer Ampelregelung gesteuert. Im Anschluss wird zwischen Kreisverkehr und Pfeilhalde der Kanal verlegt und die Straße voll gesperrt.





Was während der Sperrung jeweils für Autos, ÖPNV und Radfahrer gilt, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



134 Aufrufe

109 Wörter

24 Minuten Online



Beitrag teilen