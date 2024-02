Titanic-​Musical: Tanz in einen eisigen Untergang

Die Titanic stand für Fortschrittsglauben bis zum Größenwahn. Ihr Untergang im Jahr 1912 ist noch immer Stoff für Bücher, Verschwörungstheorien, Dokumentar– und Spielfilme und auch ein Musical. An das hat sich jetzt das Kolping-​Musiktheater gewagt.

Freitag, 02. Februar 2024

Jürgen Widmer

Mit ihnen versanken ihre Träume und Erinnerungen, ihre Hoffnungen im Nordatlantik. Diese offenbarten sie in den zwei Stunden zuvor auf der Bühne des Congress Centrum Stadtgarten dem Publikum in der mal mitreißenden, dann wieder sehr berührenden Inszenierung des preisgekrönten Broadway-​Musicals von Michael Schaumann. Besucht für diese Rezension wurde die Generalprobe.





„Könnte es ein, dass wir es verdient haben?“ Die Frage schwebt über den Köpfen der drei Passagiere der Ersten Klasse. Der Champagner-​Rausch ist perdu. Die einstige Selbstsicherheit gleich mit. Ein Knarren und Knarzen macht unheilschwanger klar: Was jetzt folgt, ist kein Katzenjammer nach einem Gelage, sondern eine Höllenfahrt in eisige Tiefe. Die Titanic sinkt und damit auch alle Hoffnung. „Hinter jedem großen Vermögen steht ein Verbrechen“, wird noch Honoré de Balzac zitiert, doch die Zweifel an der eigenen Unfehlbarkeit und Unverletzlichkeit kommen zu spät.Zu spät! Dies könnte exemplarisch über der gesamten Szenerie stehen. Zu spät kommen die Zweifel des Titanic-​Konstrukteurs Thomas Andrews, zu spät erkennt der Kapitän E.J. Smith wohin ihn die Eitelkeit und Rekordsucht des Schiffseigners J. Bruce Ismay getrieben hat: auf einen Eisberg. Und am Ende kommt auch die Hilfe durch andere Schiffe zu spät – das Todesurteil für mehr als 1500 Menschen.

