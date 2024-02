Wissen: Das Geschäft mit der Großwildjagd

Symbol-​Foto: Lothar Henke /​pix​e​lio​.de

Tierschützer kritisieren die Großwildjagd als verwerflich. Berfürworter verteidigen sie als Beitrag zum Artenschutz. Beide Seiten stehen sich unversöhnlich gegenüber.

Freitag, 02. Februar 2024

Sarah Fleischer

Sie werben mit exklusiven Jagderlebnissen in der afrikanischen Wildnis und der Möglichkeit, sogar Elefanten oder Büffel zu schießen. Die Halle 7 der riesigen Publikumsmesse Jagd und Hund ist das Zentrum der Anbieter für Trophäenreisen in ferne Länder. Was hier an Dutzenden Ständen angepriesen wird, ließe so manchen Großwildjägertraum wahr werden — und Tierliebhaber mitunter erschauern.



Um das Für und Wider der Jagd auf Wild in Afrika und anderswo tobt ein unversöhnlicher Deutungskampf.





