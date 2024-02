IHK Ostwürttemberg: Helmut Althammer wird 70

Foto: ihk ostwürttemberg

Der ehemalige IHK-​Präsident Helmut Althammer feiert am 20. Februar seinen 70. Geburtstag. Mehr als 13 Jahre lang stand der an der Spitze der IHK Ostwürttemberg.

Dienstag, 20. Februar 2024

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer







Mehr über Althammers Wirken bei der IHK und außerhalb lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Am 20. Februar feiert der ehemalige IHK-​Präsident Helmut Althammer seinen 70. Geburtstag.1989 war der Diplom-​Kaufmann in die Vollversammlung der IHK Ostwürttemberg gewählt worden. Seit 1997 gehörte er dem Präsidium der IHK an. Von 2001 bis November 2014 fungierte der Jubilar an der Spitze der IHK Ostwürttemberg als deren 15. Präsident. Auf Landesebene vertrat Helmut Althammer zudem die selbstverwaltete Wirtschaft: Von 2007 bis 2010 war er Vizepräsident des Baden-​Württembergischen Industrie– und Handelskammertages (BWIHK).Sein Engagement für die duale Ausbildung zeichnet ihn ebenso aus wie seine zahlreichen Ehrenämter.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



118 Aufrufe

132 Wörter

34 Minuten Online



Beitrag teilen