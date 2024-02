Gewichtheben: SGV Böbingen siegt in Dortmund

Archivfoto: Stoppany

Ein souveräner Auswärtssieg in Dortmund krönt die erfolgreiche Saison der ersten Gewichtheber-​Mannschaft des SGV Böbingen in der 2. Bundesliga Gruppe C. Die Böbinger stehen aktuell mit 15:3 Punkten an der Tabellenspitze.

Mittwoch, 21. Februar 2024

Benjamin Richter

43 Sekunden Lesedauer



Erstmals in der SGV-​Mannschaft startete die erst 14-​jährige Clara Cursio. Mit 60 Kilogramm im Reißen und einer neuen Bestleistung im Stoßen von 75 Kilogramm überzeugte sie mit 88 Relativpunkten.

Einen großartigen Wettkampf zeigte Helena Dröschel. Die sympathische Rheinländerin im Dress der Böbinger konnte mit 72 Kilogramm im Reißen und 90 Kilogramm im Stoßen und 105 Relativpunkten mit Bestleistungen glänzen.





Wie ihr letzter Wettkampf im Trikot des SGV für Jule Kopp lief und welche Chancen sich die Böbinger auf die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Gruppe C ausrechnen, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

Im letzten Wettkampf der Saison 2023/​24 mussten die Gewichtheber des SGV Böbingen die lange Reise zur SuS Dortmund Derne antreten. Mit einem nie gefährdenden Sieg mit 588:448,6 Kilopunkten erzielte das Team um Trainer Karsten Kluge wieder ein Topresultat.

