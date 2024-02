Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Auf vier Sonderseiten informiert das aktuelle Wochenblatt der Rems-​Zeitung über die Handwerkermesse „Rund ums Haus“, die am Wochenende im Gmünder Stadtgarten stattfindet. Darüber hinaus besuchen wir im Ortsporträt das Hölltal, ein beliebtes Reit– und Wandergebiet im Westen von Schwäbisch Gmünd. Natürlich gibt es auch wieder Rätselspaß, geschäftliche Informationen und Kochrezepte. Abgerundet wird das Angebot mit Kleinanzeigen und einem Nachrichtenrückblick für die Region zwischen Wald und Alb.

Mittwoch, 21. Februar 2024

Franz Graser

Das WochenBlatt der Rems-​Zeitung ist die kostenlose Wochenzeitung für Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Es ist online unter gmuen​der​woche​.de verfügbar und wird in einer Auflage von mehr als 55.000 Exemplaren in Schwäbisch Gmünd, Alfdorf, Bartholomä, Böbingen, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Ober– und Untergröningen, Pfahlbronn, Ruppertshofen, Schechingen, Spraitbach, Täferrot, Waldhausen und Waldstetten in alle erreichbaren Haushalte verteilt; es liegt außerdem an vielen Kiosken und an anderen Stellen aus.