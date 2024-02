LEA Ellwangen: Kleiderspenden für Männer nötig

Die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen wird seit jeher von Bürgerinnen und Bürgern mit Sachspenden unterstützt. Besonders notwendig ist aktuell Kleidung für Männer.

Seit die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Ellwangen vor knapp neun Jahren ihre Pforten geöffnet hat, wird die Annahme von Kleiderspenden durch Ehrenamtliche organisiert. Weit über 5000 Menschen, die vergangenes Jahr in die LEA gekommen sind, wurden vorwiegend mit Kleidung versorgt, die von der Bevölkerung aus Ellwangen und Umgebung gespendet wurden.

Es hat sich gezeigt, dass der größte Teil der Kleidung für Frauen gespendet wurde, deren Anteil bei den Neuzugängen in der LEA Ellwangen jedoch deutlich unter 30 Prozent lag. Aus diesem Grund hat das Regierungspräsidium in Abstimmung mit dem Ehrenamt beschlossen, bis auf Weiteres nur noch Männerkleidung anzunehmen.





Wann der nächste Abgabetermin für Spenden ist, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



